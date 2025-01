‘Chespirito, sin querer queriendo’: fecha de estreno, primer tráiler, elenco y DÓNDE VER ONLINE

La casa realizadora de "Chespirito, sin querer queriendo" no ha revelado, de momento, la fecha exacta en la cual esta producción será estrenada a nivel mundial; sin embargo, lo que sí se sabe es que la misma llegará en algún momento del presente año 2025 .

En el teaser podemos ver ya maquillada a doña Florida, a la recordada Bruja del 71, a un Ñoño quien todavía no está personificado como tal, una Chilindrina que está acabando de maquillaje y, finalmente, vemos las mejillas de Gómez Bolaños pintando las pecas que caracterizaron al entrañable Chavo .

De momento, no tenemos una idea clara de lo que tratará la serie, es decir, desconocemos si abarcará la infancia e inicios de Chespirito, o si arrancará desde los años que ya se grababa el Chavo del 8. Asimismo, no sabemos si abordará la polémica con KIko, quien en la vida real fue protagonizado por Carlos Villagrán, personaje que, de hecho, no aparece ni se menciona en el teaser de adelanto.