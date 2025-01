Aki Momii: la voleibolista peruano-japonesa que triunfa en Tokio revela por qué no se quedó en Perú

En otro momento de la conversación, la joven recordó detalles de su estadía en nuestro país: "Cuando tenía 15 años estuve en Perú casi dos meses y jugué un poco vóley. No me acuerdo de dónde era (el equipo), pero ahí me quería quedar primero: decía que no me quería regresar a Japón y decía que me iba a quedar, pero luego me regresé por mi familia".