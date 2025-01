Lucca Mesinas tras quedar eliminado de Tokio 2020: "Perdón a todo el Perú"

"Triste porque quería representar mejor al Perú. Las olas estaban cerradas y no se dieron como lo había previsto. Quiero agradecer a todas las personas que me han estado alentando y mandando sus mejores vibras…tengo una carrera larga. Perdón a todo el Perú por no seguir compitiendo. Estoy triste, quería representar a mi país de la mejor manera. Para mí, Perú es lo mejor qué hay en el mundo", declaró Lucca Mesinas a ATV.

Asimismo, no dudó en hablar de su performance a lo largo de los 30 minutos. Mesinas siente que las olas no estuvieron a su favor, y que una de sus estrategias no le funcionó durante su duelo ante Owen Wright.

"La lluvia (el clima) no me afectó tanto, fue más por las olas, se me cerraban. Pensé que las olas iban a estar en frente de los jueces, pero me metí y no encontraba ninguna. No sé si pude haber dado más, tal vez. Perdón chicos, trato de representar lo mejor posible. Y si no es así, me siento muy triste. Son cosas que me siguen motivando para representar al Perú", agregó.