Palmeiras vs Flamengo: Vive la final de la Copa Libertadores y accede al sorteo de S/ 30,000 en premios

El enfrentamiento entre Palmeiras vs Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2025, se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025 desde las 4:00 pm. Este encuentro por el título del torneo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

A continuación, te dejamos con este esperado partido de la Copa Libertadores para que puedas disfrutar desde hoy de las mejores cuotas y los pronósticos que te ofrece Meridianbet, además de las noticias deportivas en Meridian Sport.

Y recuerda también que apostando desde S/. 20 y jugando tickets con una cuota mínima de 3.00, sumarás puntos y podrás participar por iPhones, licores, scooters y más gracias a Meridianbet. ¡Apuesta ya al triunfo del ‘Verdao’ o a la victoria del ‘Mengao’!

REGÍSTRATE CON EL CÓDIGO 5562, JUEGA Y GANA EN LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Palmeiras vs Flamengo (29/11 – 4:00 PM)

Palmeiras, liderado por el portugués Abel Ferreira, está en la gran final de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a LDU. Los brasileños cayeron goleados 3-0 en la ida en Quito, pero luego dieron vuelta la llave de semifinales ganando 4-0 en Sao Paulo. El ‘Verdao’ disputó once finales organizadas por Conmebol donde seis fueron de la Libertadores. Salió campeón en 1999 (vs Deportivo Cali), 2020 (vs Santos) y 2021 (vs Flamengo). Las dos últimas fueron con el formato actual.

Por otro lado, Flamengo, encabezado por Filipe Luís, jugará por el título tras dejar en el camino a Racing. Los brasileños ganaron 1-0 en Río de Janeiro para después empatar sin goles en Avellaneda y superar la barrera de semifinales. El ‘Mengao’ ya estuvo en doce finales de la Conmebol, pero esta será la quinta vez en una de la Copa Libertadores. Los de Río de Janeiro han sido campeones en 1981 (vs Cobreloa), 2019 (vs River Plate) y 2022 (vs Athletico Paranaense). Las dos últimas también fueron con el formato actual.

¿Cómo llegan a la final de la Copa Libertadores 2025?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo de cara a la gran final:

Palmeiras

vs Grêmio: 2-3 por Brasileirão Série A

vs Fluminense: 0-0 por Brasileirão Série A

vs Vitória: 0-0 por Brasileirão Série A

vs Santos: 0-1 por Brasileirão Série A

vs Mirassol: 1-2 por Brasileirão Série A

Flamengo

vs Atlético Mineiro: 1-1 por Brasileirão Série A

vs RB Bragantino: 3-0 por Brasileirão Série A

vs Fluminense: 1-2 por Brasileirão Série A

vs Sport Recife: 5-1 por Brasileirão Série A

vs Santos: 3-2 por Brasileirão Série A

Enfrentamientos entre sí

Este Palmeiras vs Flamengo será el cruce número 134 entre ambos. Se registran 49 victorias del ‘Verdao’, 46 del ‘Mengao’ y 38 empates.

Por Copa Libertadores solo se enfrentaron una vez y fue en la final de la edición del 2021 jugada en Montevideo, Uruguay. Aquella tarde en el Estadio Centenario, empataron 1-1 en los 90’ y Palmeiras ganó el partido en la prórroga con gol de Deyverson.

Las mejores cuotas de la final

Los pronósticos del fútbol internacional en Meridianbet dan como favorito a Flamengo pagando su triunfo con la cuota de 2.74. La victoria de Palmeiras paga 2.84 mientras que el empate paga 3.05.

PARTICIPA CON MERIDIANBET POR PREMIOS DE HASTA S/. 30, 000

Regístrate en Meridianbet con el código 5562, deposita y juega desde S/. 20 en tickets con cuota mínima de 3.00 y acumula puntos que podrás ganar IPhones, licores, scooters y más. ‘La casa de apuestas que apuesta por ti’, lo hace posible.

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 10 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

La participación en plataformas de juegos en línea está permitida únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda hacerlo de manera responsable y revisar siempre los términos y condiciones vigentes.

[PUBLIRREPORTAJE]