Los clubes se vuelcan a las criptomonedas: ¿qué podría pasar en el fútbol peruano?

El fútbol, esa pasión que nos mueve a todos, siempre encontró la manera de reinventarse cuando el dinero aprieta. Ahora, con las criptomonedas dando vueltas por todos lados, varios clubes del mundo decidieron subirse al tren y buscar plata fresca de una forma que, hace unos años, sonaba a ciencia ficción. No es solo cuestión de patrocinios con logos raros en la camiseta: hablamos de emitir tokens propios, aceptar pagos en bitcoin o ethereum, y hasta crear una especie de membresía digital que hace que el hincha se sienta más dueño que nunca. En Europa ya es pan de cada día, pero acá en Sudamérica recién empiezan a asomar la cabeza. Y uno se pregunta: ¿llegará de verdad al fútbol peruano, ese que vive con mucha garra y corazón pero muchas veces se queda corto de billete?

Porque claro, nadie quiere jugársela toda con algo tan volátil. Imaginate recibir un pago muy grande y al día siguiente ver cómo se derrite porque el mercado se puso loco. Por eso, los que ya metieron un pie prefieren no arriesgar demasiado y convierten rápido sus bitcoin a dolar, para tener algo sólido en el banco y dormir tranquilos. Es una movida inteligente, sobre todo para clubes que necesitan más de liquidez que de innovación. En este artículo repasaremos algunas de las cualidades de este universo que se acerca al planeta fútbol.

Los que abrieron el camino en Europa

Allá por el viejo continente, los grandes no tardaron en oler el negocio. El Paris Saint-Germain (PSG) fue de los primeros en largar su token con sitios locales y en cuestión de horas juntaron millones que después sirvieron crear una plantilla de galáticos. El Barcelona, que anda siempre buscando cómo enganchar a la hinchada global, sacó el suyo y vio cómo gente de todos lados compraba para votar desde tonterías hasta para el diseño de la camiseta alternativa. La Juventus, el Manchester City, el Atlético de Madrid… todos entraron al juego. ¿Y vos? ¿Pagarías para decidir algo chiquito pero simbólico en tu club del alma?

Cómo llegó el fenómeno a nuestra región

Acá nomás, en Sudamérica, el asunto empezó más tímido pero con la misma necesidad de fondo. En Brasil, el Corinthians y el Flamengo tienen sus tokens circulando, y hasta el Santos, ese de los tiempos de Pelé, se animó a recordar glorias pasadas mientras juntaba plata para el presente. En Argentina, hasta la propia Selección probó con fan tokens, aunque con vaivenes. México no se quedó atrás: Tigres y Chivas aceptan cripto para entradas y camisetas, y eso atrae a los aficionados que viven pegados al celular. ¿No te parece que es una forma de acercarse a las nuevas generaciones, esas que ya no van tanto al estadio pero siguen al equipo en las redes?

Lo que ya se mueve en Perú

En nuestro fútbol, la cosa arrancó de a poquito pero con ganas. La selección peruana sacó su propio fan token hace un tiempo, y cuando venían las eliminatorias, el valor subía como espuma con cada triunfo de la blanquirroja. Universitario dio un paso grande con “El Token de la U”, que dejaba votar en encuestas y ganar premios exclusivos; se siente como tener un pedacito del club en el bolsillo. Alianza Lima tiene el Grone Coin, una iniciativa que nació de la propia hinchada y funciona en su blockchain propia. Sporting Cristal todavía mira de reojo, pero ¿cuánto falta para que se anime? ¿Te imaginás a los celestes sacando algo parecido y usando esa plata para traer un delantero que rompa la red?

Por qué les sirve tanto a los clubes y a nosotros

Para los dirigentes, es plata que entra sin depender tanto de la tele o del sponsor que se baja a última hora. Lanzás el token, lo promocionás en redes, y de repente tenés millones en caja para pagar sueldos o mejorar el estadio. Pero lo mejor no es solo el dinero: es que vos, el hincha de siempre, pasás a ser parte de las decisiones. Elegís la música que suena cuando sale el equipo, opinás sobre el diseño del bus, ganás descuentos en la tienda.

En un fútbol como el nuestro, donde la pasión sobra pero los recursos escasean, esto podría ser el empujón que necesitan Alianza, la U o Cristal para competir de igual a igual. ¿No te gustaría tener voz y voto real, más allá de gritar desde la tribuna?

Los riesgos para el ecosistema

Obvio que no todo es color de rosa. El token de la selección peruana, por ejemplo, sufrió cada vez que los resultados no acompañaron; la gente vende rápido y el valor se viene abajo. Además, en Perú las reglas sobre cripto todavía son un quilombo, y ningún presidente de club quiere meterse en líos con el fisco o con la volatilidad que te deja en la calle de un día para otro.

Sin embargo, el camino está marcado. La CONMEBOL ya coquetea con patrocinios cripto, y el fútbol mundial va para ese lado sí o sí. Si la U y Alianza ya dieron el primer paso, ¿por qué no Melgar, Municipal o Binacional? El fútbol peruano siempre sorprendió por su garra; quizás la próxima sorpresa sea ver cómo una cripto propia ayuda a escribir nuevas páginas de gloria. ¿Vos qué decís, te animarías a invertir en el token de tu equipo? Porque al final, de eso se trata: de sentir que el club también es un poco tuyo.

[PUBLIRREPORTAJE]