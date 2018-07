En Inglaterra preguntan por Luis Advíncula tras su actuación en el Mundial Rusia 2018

Luis Advíncula destacó durante los tres partidos (Dinamarca, Francia y Australia) de la selección peruana durante su participación en el Mundial de Rusia 2018. Pocos en el extranjero conocían del gran talento de 'Bolt', quien ha captado la atención de la prensa de Inglaterra.

Para Sam Tighe, periodista y analista británico de fútbol del prestigioso portal 'Bleacher Report', Luis Advíncula está entre las mejores cinco sorpresas que, hasta el momento, ha dejado el Mundial de Rusia 2018. El lateral peruano de 28 años que dio el salto en el Sporting Cristal aparece junto a otros talentos como Ilya Kutepov (Rusia), Gaki Shibasaki (Japón), Roman Zobnin (Rusia) y Saeid Ezatolahi (Irán)..

"¿Cuáles son tus top cinco descubrimientos del Mundial de Rusia? (Jugadores con los que no estabas tan familiarizado pero realmente disfrutaste viendo)", escribió Sam Tighe para sus seguidores en su cuenta de Twitter destacando a Luis Advíncula en su elección principal.

Your top 5 “discoveries” this #WorldCup? (Players you weren’t so familiar with but have really enjoyed watching)



Mine:



Luis Advincula #PER

Ilya Kutepov #RUS

Gaku Shibasaki #JPN

Roman Zobnin #RUS

Saeid Ezatolahi #IRN