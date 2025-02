¿Por qué comprar un iPhone 16, si este Samsung de gama media tiene todo lo que necesitas y es sumamente BARATO?

Los teléfonos de Samsung destacan entre otros por su gran calidad. Si bien la firma coreana acaba de presentar sus teléfonos más potentes, los Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 ULTRA, lo cierto es que estos smartphones superan los 1100 dólares, por lo que los usuarios 'comunes' están buscando alternativas más económicas.

Uno de los teléfonos que Samsung presentó en 2023 se ha vuelto el equipo más buscando, no solo porque es barato, sino también por sus especificaciones, las cuales no tienen nada que envidiarle a un Motorola de gama media o un Xiaomi de gama superior. ¿De qué modelo hablamos? Del Samsung Galaxy A15 5G, un dispositivo tan bien hecho que supera en su categoría a otros y lo mejor es que su precio no supera los 700 soles, es decir unos 170 dólares. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Aquí su ficha técnica.