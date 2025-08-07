Este Honor es bueno, bonito y barato: cámara de 108 MP, 256 GB de almacenamiento y con reconocimiento facial
Los smartphones de Honor siempre han logrado mantener una gran distancia a diferencia de otros teléfonos móviles de marcas reconocidas como Samsung o Motorola.
Para el 2025, se hace la recomendación de considerar modelos de Honor debido a la potencia que demuestran tener incluso con los de la gama media. El precio de este Honor X7c ha disminuido debido a la cantidad de modelos que se han lanzado en simultáneo, pero este equipo sigue figurando entre los más solicitados a nivel mundial.
Además de la propuesta de otros celulares, el Honor X7c tiene cierta ventaja frente a otros modelos a pesar de las funciones con inteligencia artificial. Con este smartphone se va a disfrutar de un rendimiento de lujo, calidad fotográfica profesional y un diseño premium que es difícil de superar.
Los colores en los que está disponible el Honor X7c es el verde foresta, blanco lunar y el negro medianoche. Las dimensiones, pantalla, lentes y más, se tratan de un desafío muy grande que toman gran importancia en el poder del teléfono. Revisa cuáles son las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprar el smartphone de Honor que tiene varios puntos a favor, por lo que se convierte en recomendable a comprar en el 2025.
Características del Honor X7c
Entre los aspectos que más se destacan está el tamaño de la pantalla que es de 6,77 pulgadas de tipo LCD y resolución de 1610x720. A diferencia de otros celulares de gama media, este Honor X7c sí es compatible con gestos, por lo que podrás enviar órdenes al equipo de diferentes maneras y según lo personalizas.
El procesador del Honor X7c es el Qualcomm Snapdragon 685 que tiene se apoya del GPU Adreno 610, que es el complemento ideal. El sistema operativo que se incluye es el MagicOS 8.0 que está basado en funcione del Android 14. La memoria de almacenamiento es de hasta 256 GB.Así luce el Honor X7c. | Foto: Captura
Cámaras el X7C
El Honor X7C cuenta con una cámara posterior dual donde el lente principal es de 108 MP y la cámara de profundidad es de 2 MP. Es importante tener en cuenta que los píxeles podrían variar de acuerdo al modo de foto o video. Para tomar fotografías con zoom, se cuenta con uno digital de 8X que hace que no se pierda la calidad. Por otro lado, tenemos a la cámara frontal de 8 MP.
Lo sorprendente del Honor X7c es que tiene una capacidad de batería de 5200 mAh que también es capaz de admitir una carga súper potente de hasta 35W. Por último, mencionar que viene con resistencia IP674.
