¿Cuánto falta para el lanzamiento de los nuevos iPhone 17 y dónde ver el evento de Apple?
El Apple Event es uno de los más esperados a nivel mundial debido a todas las revelaciones que hace sobre los productos que estarán disponibles en diferentes países.
Además de mostrarse al mundo las características de la próxima MacBook, iPad u otros elementos, también se estarán presentando los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Se filtró la fecha de lanzamiento de estos productos y te contamos todos los detalles a continuación.
Los fanáticos de Apple deben estar pendientes porque se revelaron nuevas noticias sobre el lanzamiento del iPhone 17. La fecha de presentación estaría confirmada. Además, el Apple Event se podrá ver a nivel mundial de manera gratuita.
¿Cuándo sale el nuevo iPhone 17?
El lanzamiento de los nuevos iPhone 17 está cerca y los rumores adelantan que la presentación sería en la segunda semana de septiembre. Durante el evento se podrá apreciar más detalles sobre otros productos como los relojes inteligentes, computadoras y más sobre Apple. Estamos a pocos días de disfrutar del Apple Event que se podrá ver vía streaming.Teléfonos de Apple se estarán en septiembre. | Foto: Captura
¿Dónde se podrá ver el evento de Apple?
Apple tiene la costumbre desde hace varios años de transmitir su evento de manera gratuita en YouTube o desde la página principal de la empresa para poder disfrutar del evento desde cualquier pantalla y sin problemas.
- Página de Apple: El evento estará disponible en streaming a través de www.apple.com.
- Apple TV: Los usuarios con un dispositivo Apple TV pueden sintonizar el evento en la aplicación de Eventos de Apple.
- Canal de YouTube de Apple: La presentación se transmitirá en vivo en el canal oficial de YouTube de Apple.
El evento comenzará a las 10:00 a.m. PDT. Luego de la presentación, se revelarán los precios por lo que los usuarios deberán pagar para obtener este teléfono de última generación.
