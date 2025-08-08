El iPhone 16 y Samsung A56 tiemblan con este potente Xiaomi: pantalla AMOLED, RAM bestial de 12GB y fotos de 200MP

Si te encuentras en la búsqueda de un celular gama media, pero aún no te decides cuál elegir, permíteme darte una mano y recomendarte sin temor el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, un celular que destaca por su diseño bonito, una ficha técnica que brilla en todo aspecto, además de un precio sumamente atractivo.

Pantalla con enorme resolución

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus nos presenta una tremenda pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, además de una voluminosa resolución de 2,720 x 1,220 píxeles, gran fluidez con sus 120 hercios de tasa de refresco, HDR10+, Dolby Vision, ambos mejoran la calidad de imagen, brillo máximo de 3,000 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2 y certificación IP68 que lo hacer resistente al polvo y agua.

Procesador que no corre juegos pesados

Su chip es el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 que va bien con la multitarea y videojuegos pesados en cuanto a gráficos, a la ves de RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, junto como memoria interna en dos versiones: de 256GB y 512GB.

Batería que carga en 20 minutos

La autonomía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus es soberbia, ya que cuenta con una gran batería de 5,110mAh que te dará potencia de uso por poco más de un día, pero su verdadero punto fuerte es su carga rápida de 120W, lo cual garantiza que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en tan solo 20 minutos. ¡Increíble!

Fotos mejoradas y buen video

Este celular viene con tres cámaras en la parte trasera, con lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

En cuan to a la grabación de video, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus llega a los 4K a 30fps, dándonos buenos resultados en condiciones de buena iluminación, pero podría bajar con poco luz.

Sistema operativo competente

En cuanto a su sistema operativo, este celular vino Xiaomi HyperOS basado en Android 14 (siendo un celular que salió en 2025, lo ideal era que cuente con Android 15), contando con una política de actualizaciones de 4 años de soporte para software y 5 años para los parches de seguridad.

Precio al alcance de la mano

Si te quieres comprar el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus este 2025, pues en México está costando uno 6,839 pesos; en Perú desde los 1,239 soles; en Colombia desde los 1,485.000 pesos; en España desde los 272 euros (Amazon).