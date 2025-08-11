Los 4 celulares de la marca Honor de gama alta que son recomendables comprar en este 2025
Además del modelo Honor Magic 7 Pro, la marca tiene un alto nivel de potencia debido a la diversidad de teléfonos inteligentes que tiene para comprar este año.
Durante el 2025 se han actualizado los modelos de dispositivos móviles de varias marcas tecnológicas, pero Honor es uno de los que ha logrado destacar por precios accesibles, diseños impactantes y alto rendimiento. Al momento de comprarte un smartphone, debes revisar cuáles son sus principales características y beneficios que ofrece para el usuario.
PUEDES VER: Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
Celulares de Honor de gama alta para comprar el 2025
La gama alta es uno de los sectores más solicitados por los usuarios y es que cada vez se fabrican más teléfonos con calidad premium y que no precisamente tienen un precio alto. Esto sucede en la marca Honor, que cuenta con celulares poderosos que te explicamos por qué comprarlos y cuáles son sus características principales a tener en cuenta.
Honor Magic 7 Pro
Se trata del buque insignia de Honor en el 2025, que logra destacarse por su potencia, cámara de alta calidad y diseño premium. Es ideal para quienes buscan un celular bastante versátil y que ofrezca alta calidad fotográfica, gaming y multitareas.
- Pantalla: AMOLED de 6.8 pulgadas, 120 Hz, 1280 x 2800 píxeles, 5000 nits de brillo máximo
- Procesador: Snapdragon 8 Elite, 12 GB/16GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento
- Cámara: triple trasera (50 MP principal + 50 MP ultra gran angular + 200 MP teleobjetivo con zoom óptico 3x), frontal 50 MP
- Batería: 5850 mAh en versión china, 5270 versión europea, carga rápida de 100W
Honor Magic 7
Aunque es una alternativa más económica, el Magic 7 Pro tiene un diseño elegante y rendimiento sobresaliente que sirve para ponerlo a prueba con tareas intensivas. Perfecto para aquellos que quieren un dispositivo sin necesidad de pagar un precio sumamente alto.
- Pantalla: LTPO OLED de 6.78 pulgadas, 120 Hz, 1264 x 2800 píxeles, 5000 nits
- Procesador: Snapdragon 8 Elite, hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento
- Cámara: triple trasera (50 MP principal, 50 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo con zoom 3x), frontal sin autofocus
- Batería: 5650mAh con carga rápida de 100W
Honor Magic V3
Si te gustan los teléfonos plegables, entonces este modelo será la mejor opción dentro de Honor. Tiene un diseño ultrafino y pantallas impresionantes. Resulta ser ideal para quienes buscan innovación y productividad en un formato versátil.
- Pantalla: Principal LTPO OLED de 7.92 pulgadas, secundaria de 6.43 pulgadas y ambas son de 120 Hz
- Procesador: Snapdragon 8 Gen3, 16GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento
- Cámara: triple trasera (50 MP principal, 40 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo con zoom 3.5x), dos frontales de 20 MP
- Batería: 5150 mAh con carga rápida de 66W
Honor X9c
Este dispositivo se destaca por su durabilidad que parece ser extrema, batería masiva y buen rendimiento para el precio que tiene. Si quieres un dispositivo resistente y confiable para el uso diario, esto es todo lo que necesitas.
- Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas, 120 Hz, 1224x2700 píxeles, 4000 nits de brillo máximo
- Procesador: Snapdragon 6 Gen 1, 8GB/12GB de RAM, 256GB/512GB de almacenamiento
- Cámara: dual trasera (108 MP principal, 5 MP ultra gran angular), frontal de 16 MP
- Batería: 6600 mAh, carga rápida de 66W
