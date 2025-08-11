Los 4 celulares de la marca Honor de gama alta que son recomendables comprar en este 2025

Durante el 2025 se han actualizado los modelos de dispositivos móviles de varias marcas tecnológicas, pero Honor es uno de los que ha logrado destacar por precios accesibles, diseños impactantes y alto rendimiento. Al momento de comprarte un smartphone, debes revisar cuáles son sus principales características y beneficios que ofrece para el usuario.

Celulares de Honor de gama alta para comprar el 2025

La gama alta es uno de los sectores más solicitados por los usuarios y es que cada vez se fabrican más teléfonos con calidad premium y que no precisamente tienen un precio alto. Esto sucede en la marca Honor, que cuenta con celulares poderosos que te explicamos por qué comprarlos y cuáles son sus características principales a tener en cuenta.

Honor Magic 7 Pro

Se trata del buque insignia de Honor en el 2025, que logra destacarse por su potencia, cámara de alta calidad y diseño premium. Es ideal para quienes buscan un celular bastante versátil y que ofrezca alta calidad fotográfica, gaming y multitareas.

Pantalla: AMOLED de 6.8 pulgadas, 120 Hz, 1280 x 2800 píxeles, 5000 nits de brillo máximo

Procesador: Snapdragon 8 Elite, 12 GB/16GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento

Cámara: triple trasera (50 MP principal + 50 MP ultra gran angular + 200 MP teleobjetivo con zoom óptico 3x), frontal 50 MP

Batería: 5850 mAh en versión china, 5270 versión europea, carga rápida de 100W

Honor Magic 7

Aunque es una alternativa más económica, el Magic 7 Pro tiene un diseño elegante y rendimiento sobresaliente que sirve para ponerlo a prueba con tareas intensivas. Perfecto para aquellos que quieren un dispositivo sin necesidad de pagar un precio sumamente alto.

Pantalla: LTPO OLED de 6.78 pulgadas, 120 Hz, 1264 x 2800 píxeles, 5000 nits

Procesador: Snapdragon 8 Elite, hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento

Cámara: triple trasera (50 MP principal, 50 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo con zoom 3x), frontal sin autofocus

Batería: 5650mAh con carga rápida de 100W

Honor Magic V3

Si te gustan los teléfonos plegables, entonces este modelo será la mejor opción dentro de Honor. Tiene un diseño ultrafino y pantallas impresionantes. Resulta ser ideal para quienes buscan innovación y productividad en un formato versátil.

Pantalla: Principal LTPO OLED de 7.92 pulgadas, secundaria de 6.43 pulgadas y ambas son de 120 Hz

Procesador: Snapdragon 8 Gen3, 16GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento

Cámara: triple trasera (50 MP principal, 40 MP ultra gran angular + 50 MP teleobjetivo con zoom 3.5x), dos frontales de 20 MP

Batería: 5150 mAh con carga rápida de 66W

Honor X9c

Este dispositivo se destaca por su durabilidad que parece ser extrema, batería masiva y buen rendimiento para el precio que tiene. Si quieres un dispositivo resistente y confiable para el uso diario, esto es todo lo que necesitas.

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas, 120 Hz, 1224x2700 píxeles, 4000 nits de brillo máximo

Procesador: Snapdragon 6 Gen 1, 8GB/12GB de RAM, 256GB/512GB de almacenamiento

Cámara: dual trasera (108 MP principal, 5 MP ultra gran angular), frontal de 16 MP

Batería: 6600 mAh, carga rápida de 66W

