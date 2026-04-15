Arda Güler convirtió su doblete ante el Bayern Múnich por Champions League. | Foto: captura/ESPN

¡Arda Güler anotó golazo de tiro libre! Real Madrid lo da vuelta y gana 2-1 al Bayern Múnich

¡Volvió a aparecer el volante turco! Arda Güler no falló el tiro libre y venció a Manuel Neuer para poner el 2-1 del Real Madrid sobre el Bayern Múnich.