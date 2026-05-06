Lucas Colitto marcó el 1-0 de Cusco FC.

Lucas Colitto marcó golazo para el 1-0 de Cusco FC sobre Estudiantes por la Copa Libertadores

Lucas Colitto sorprendió al arco de Estudiantes y marcó el 1-0 de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026, ilusionando a su hinchada.