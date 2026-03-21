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¡Busca la remontada! Miguel Araujo anotó de cabeza para el 1-2 de Cristal vs Chankas | L1 MAX | Composición: Líbero

¡Busca la remontada! Miguel Araujo anotó de cabeza para el 1-2 de Cristal vs Chankas - VIDEO

Miguel Araujo puso el descuento de Sporting Cristal vs Los Chankas con una gran definición de cabeza tras un gran centro de Martín Távara y pone el 1-2 momentáneo en el marcador.

Angel Curo
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