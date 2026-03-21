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¡Busca la remontada! Miguel Araujo anotó de cabeza para el 1-2 de Cristal vs Chankas - VIDEO
Miguel Araujo puso el descuento de Sporting Cristal vs Los Chankas con una gran definición de cabeza tras un gran centro de Martín Távara y pone el 1-2 momentáneo en el marcador.
Lisandro Alzugaray marcó gol de otro planeta para el 1-0 de Universitario sobre UTC - VIDEO
Miguel Silveira dio un exquisito pase a Alzugaray y el argentino se falló el 1-0 de Universitario
Universitario presentó a Bryan Reyna como su flamante fichaje para la Liga 1: "Sueño cumplido"
Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Melgar, pero fue anulado por el VAR
Polémico penal de Advíncula que permitió a Jhonny Vidales anotar el 1-1 de Alianza sobre Melgar
¡Locura en Andahuaylas! Gol de Franco Torres para el 1-0 de Chankas a Universitario - VIDEO
¡La religión del toque! Genial gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
¡De lujo! Gol de Luis Iberico con gran definición para el 1-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
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