Matias Sen anotó el 1-0 de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | Captura L1 MAX

¡Descomunal! Matías Sen anota magistral gol para el 1-0 de Comerciantes vs Sporting Cristal - VIDEO

Matías Sen abrió el marcador en el Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal. El goleador de los de Cutervo quedó mano a mano frente al arco y definió con un sutil globo por encima de Diego Enríquez para poner el 1-0.