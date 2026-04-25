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¡Descomunal! Matías Sen anota magistral gol para el 1-0 de Comerciantes vs Sporting Cristal - VIDEO
Matías Sen abrió el marcador en el Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal. El goleador de los de Cutervo quedó mano a mano frente al arco y definió con un sutil globo por encima de Diego Enríquez para poner el 1-0.