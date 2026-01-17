- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¡Fiesta en el Bernabéu! Kylian Mbappé deslumbró con gran definición para el 1-0 del Real Madrid
¡Está de vuelta! El delantero francés Kylian Mbappé anotó un sensacional golazo para el 1-0 del Real Madrid ante Levante en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26.