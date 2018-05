WWE Backlash 2018: Revisa la guía de canales del evento de este domingo

La WWE llevará a cabo el evento de Backlash 2018 hoy domingo 6 de mayo desde las instalaciones del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El tan ansiado show que reúne las dos marcas de la compañía empezará a las 6.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de FOX ACTION.

La pelea estelar de la jornada será por el Campeonato de la WWE entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura. Ambas superestrellas de SmackDown ofrecerán un enfrentamiento nunca antes visto debido a que no habrá reglas, pues será sin descalificación. El título universal de RAW no estará en juego en esta edición de Backlash.

HORARIOS DEL WWE BACKLASH 2018

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (Lunes 24)

CANALES DEL WWE BACKLASH 2018

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Switch y Tablet.

CARTELERA DEL WWE BACKLASH 2018

AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura: Combate sin descalificación por el Campeonato de WWE

Nia Jax vs. Alexa Bliss: Campeonato de mujeres de Raw

Carmella vs. Charlotte Flair: Campeonato de mujeres de SmackDown

Seth Rollins vs. The Miz: Campeonato Intercontinental

Jeff Hardy vs. Randy Orton: Campeonato de Estados Unidos

Bobby Lashley y Braun Strowman vs. Sami Zayn y Kevin Owens

Roman Reigns vs. Samoa Joe