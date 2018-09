Sebastian Vettel: "Hamilton no me dejó espacio"

El cuarto lugar que consiguió en el Gran Prix de Italia no estaba en los planes del alemán Sebastian Vettel, quien ahora se encuentra a 40 puntos del primer lugar de la tabla de posiciones de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Al terminar la carrera, Vettel se mostró muy desencajado con la prena y algo molesto, tal cual lo dejó ver con algunas respouestas increpando a los periodistas.

"Creo que debería haberme dejado más espacio, pero así son las carreras. No hubo decisión por parte de los comisarios. Él (Hamilton) se ha arriesgado muchisimo y le ha funcionado. A mi no. Para él obviamente ha sido muy bueno pero podría haber sido al revés", sostuvo sobre una maniobra muy peligrosa que hizo Hamilton para no dejarlo pasar.

Sobre su cuarto lugar en la carrera italiana sostuvo: "Creo que es lo máximo a lo que podía aspirar. Con un par de vueltas más podríamos haber llegado al podio porque nadie tenía gasolina".

La siguiente carrera dela Fórmula 1 será el domingo 16 en Singapur, específicamente en el Circuito Callejero de Marina Bay.