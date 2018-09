Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE por Combate Space ¿dónde y cómo ver GRATIS la gran 'Pelea del Año'? | HORA-CANAL

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, tras su primera pelea en 2017, volverán a chocar guantes este sábado 15 de septiembre (9.00 p.m. - hora peruana y mexicana / EN VIVO ONLINE vía Combate Space, Azteca Deportes, Televisa Deportes y HBO) en las cuatro esquinas del ring del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) por la 'Pelea del Año'. El púgil kazajo pondrá en juego sus tres cinturones CMB, AMB e IBO frente al mexicano que es natural de Guadalajara.

Un año después del polémico empate, el destino quiso que una vez más Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin sean el centro de atención del mundo del boxeo que quiere recuperar la atención mediática tras el 'supuesto retiro' de Floyd Mayweather. Como se recuerda, el mexicano dio positivo por consumo clembuterol en el control de la Comisión Atlética de Nevada.

Tras este evento inesperado, el kazajo Gennady Golovkin atacó con todo a Saúl 'Canelo' Álvarez y a su representante Óscar de La Hoya pues pensó que le estaban tendiendo una trampa para antes de esa pelea. Sin embargo, el mexicano se defendió alegando que la carne que ingresó a su organismo estuvo contaminada por una crisis alimentaria en sus país.

Finalmente, el día esperado llegó y ahora Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin tendrán la oportunidad de demostrar cuál de los dos es el mejor boxeador peso mediano del planeta durante los 12 rounds que durará la batalla en Las Vegas.

Canelo promete el triunfo para México

"Lo que se dijo, se dijo ante las cámaras. Me preparé bien, nunca en mi vida me ha gustado hablar, yo voy a hacer mi trabajo, a cumplir mi objetivo que es noquearlo desde el primer asalto, me subiré a ganar y que la gente disfrute de una gran pelea y una victoria para México. Quiero seguir dejando mi legado, y esta pelea va a marcar un hecho importante", dijo Saúl 'Canelo' Álvarez.

GGG quiere mantener su invito

"Me siento feliz muchas, agradezco a mi equipo por su apoyo, esperamos una buena pelea el 15 de septiembre. Es un gran oponente, creo que está listo y yo también lo estoy. Les daré un gran regalo", señaló Gennady Golovkin.

Pero tras encararlo durante los pesajes, Gennady Golovkin cambió su discurso sobre Saúl 'Canelo' Álvarez: "Lo veo como un payaso".

Saúl 'Canelo' Álvarez dejó la aguja en 72',4 kilos en la balanza, mientras que Gennady Golovkin pesó 72',5.

HORARIOS PAÍS POR PAÍS: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Perú: 9.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Italia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Inglaterra: 7.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Panamá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

CANALES TV Y PPV: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

México: Televisión abierta en Televisa Deportes Canal 5, Azteca Deportes en Azteca 7, HBO y Space.

Perú: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Chile: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Argentina: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Estados Unidos: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Colombia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Venezuela: PPV (Pague Por Ver) Space.

Uruguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Brasil: PPV (Pague Por Ver) Space.

Costa Rica: PPV (Pague Por Ver) Space.

España: PPV (Pague Por Ver) Space.

Panamá: PPV (Pague Por Ver) Space.

Paraguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Bolivia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Honduras: PPV (Pague Por Ver) Space.

Guatemala: PPV (Pague Por Ver) Space.

Ecuador: PPV (Pague Por Ver) Space.

REVIVE LA PRIMERA PELEA ENTRE CANELO Y GOLOVKIN

Así fue el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin que terminó en empate.

VER COMBATE SPACE POR MOVISTAR, CLARO Y DIRECTV: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Space por DirecTV: Canal 518.

Space por DirecTV HD: Canal 1518.

Space por Movistar: Canal 128.

Space por Movistar HD: Canal 732.

Space por Claro TV: Canal 130.

Space por Claro TV HD: Canal 594.

VER TELEVISA Y AZTECA: CANELO VS. GGG 2

México: Canal 5

México: Canal 7

¿CÓMO VER GRATIS LA PELEA ENTRE SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ Y GENNADY GOLOVKIN?

Golden Boy y Tecate están ofreciendo 5,000 códigos para ver la PELEA GRATIS por medio de un sorteo. Los participantes solamente tienen que mandar un texto con la palabra TECATE al 88500 y llenar un breve cuestionario para concursar. También estarán regalando otro tipo de premios.

Además, el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin serán transmitido en las lujosas salas de cine de Las Vegas y, también, en diversas ciudades de México. Algunas entradas están más baratas que otras.

CARTELERA: ÁLVAREZ VS. GOLOVKIN

Peso mediano: Gennady Golovkin (c) (Kazajistán) vs. Saúl 'Canelo' Álvarez (México)

Peso mediano Jr: Jaime Munguia (c) (México) vs. Brandon Cook (Canadá)

Peso mediano: David Lemieux (Canadá) vs. Gary O'Sullivan (Irlanda)

Peso Supermosca: Román González (Nicaragua) vs. Moisés Fuentes (México)