Campeón Mundial de la OMB fue detenido por violación

El ex campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Víctor Ortiz, fue detenido acusado de violación, tras una denuncia en su contra ocurrida en el pasado mes de marzo. El boxeador tiene un importante recorrido, registrando un combate con el conocido Floy Mayweather.

Nacido en Estados Unidos, pero de descendencia mexicana, Víctor Ortiz ya ha estado envueltos en líos anteriores con la justicia, pero esta vez fue acusado por violación. El hecho se remonta hasta marzo cuando una mujer reportó a la policía de Oxnard que fue agredida sexualmente, siendo el boxeador el principal sospechoso.

El deportista presenta cargos de violación forzada, cópula oral forzada y penetración digital forzada, dio a conocer el informe policial. Tras esas acusaciones se le fijó una fianza de 100 mil dólares.

Víctor Ortiz lleva el boxeo a la par con su carrera actoral, habiendo participado en tres películas. Su última pelea ocurrió en febrero pasado y entre los combates más sonados que tuvo fue con Floy Mayweather, en setiembre del 2011.

EL DATO

Víctor Ortiz participó en las películas The Expendables 3, Southpaw y Once Upon a Time in Venice.