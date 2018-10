UFC: Floyd Mayweather acepta enfrentar a Khabib Nurmagomedov por una 'lluvia de millones'

Floyd Mayweather no le tema a nada ni a nadie. Tras recibir el reto de Khabib Nurmagomedov, el boxeador estadounidense, que goza de un récord de 50 victorias y ninguna derrota, le hizo frente a la provocación del vigente campeón de peso ligero de UFC, quien también está invicto en la empresa de MMA (27 triunfos sin perder), y desea darle un buen escarmiento tal y como lo hizo contra Conor McGregor en el 2017.

"Vamos, Floyd Mayweather. Tenemos que pelear ahora: 50-0 contra 27-0. Hagamos que esto suceda", dijo Khabib Nurmagmedov, quien venció a Conor McGregor en el UFC 229, en un video de Instagram, de la cuenta de Leonard Ellerbe.

A través de su red social Twitter, Floyd Mayweather se manifestó al respecto de las palabras de Khabib Nurmagomedov y acepto armar la superpelea: "¡CBS, Showtime y MGM Grand, saquen la chequera! Ve a la página de @leonardellerbe para ver a Khabib Nurmagomedov desafiándome. ¡HAGAMOS LAS VEGAS MÁS GRANDE!".

CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out!

Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me.#CBS#SHOWTIME #MGMGRAND#MayweatherPromotions pic.twitter.com/6OtiDhtbNx