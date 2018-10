WWE Crown Jewel 2018: confirman los horarios del Kick-Off y del evento en Arabia Saudita

Este viernes 2 de noviembre, Arabia Saudita será el centro de atención de los fanáticos de WWE, ya que el Estadio de la Universidad Rey Saúd en Riad albergará el evento Crown Jewel 2018.



En la víspera, se confirmaron los horarios del 'Kick-Off' y del evento, el cual ha estado rodeado por la controversia que generó la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, lo cual provocó que diferentes políticos exhortaran a la WWE a que cancele su realización.

Pese a ello, la empresa de Vince McMahon quiso seguir adelante con el WWE Crown Jewel 2018, la cual tendrá como pelea estelar el duelo entre Braun Strowman y Brock Lesnar por el Campeonato Universal de WWE.



Otra pelea importante será aquella en la que AJ Styles exponga su título del Campeonato de la WWE frente a Samoa Joe.



A continuación te compartimos los horarios para el 'Kick-Off' como el WWE Crown Jewel 2018, en Arabia Saudita.



Horarios Kick Off de WWE Crown Jewel 2018

9:00 a.m.: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

10:00 a.m.: Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

11.00 a.m.: Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), Nueva York (Estados Unidos), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana

12:00 p.m.: Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)

15:00: Islas Canarias (España)

16:00: España

Horarios para ver EN VIVO WWE Crown Jewel 2018

10:00 a.m.: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

11:00 a.m Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

12.00 p.m.: Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), Nueva York (Estados Unidos), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana

1:00 p.m: Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)

16:00: Islas Canarias (España)

17:00: España