Fernando Alonso se retiró de la Fórmula 1 con espectacular maniobra en compañía de Vettel y Hamilton [VIDEO]

Fernando Alonso cerró su etapa como corredor de la Fórmula 1. El español de 37 años participó en el GP de Abu Dhabi que sirvió para despedirse oficialmente de las pistas tras 17 años y con dos títulos del Mundial en su palmarés.

El asturiano al término de la competencia, siguió avanzando para hacer unas maniobras y así despedirse de todos sus seguidores pero no contó con que Sebastián Vettel y Lewis Hamilton lo iban a seguir para que, tres grandes del automovilismo, den por culminado el ciclo de Alonso en el deporte de motor más popular del mundo.

El español reconoció que nada fue planeado y tras el gesto de los otros dos corredores, expresó lo siguiente: "Es muy bonito, se los agradezco mucho. Fue algo improvisado. Batallas que echaré de menos".

Alonso, usando su McLaren, dejó las marcas de su monoplaza junto al Ferrari del alemán y el Mercedes del británico culminando una exitosa carrera donde fue bicampeón del Mundo en el 2005 y 2006, ganó 312 GP iniciados, obtuvo 32 victorias y consiguió 22poles.

Finalmente Lewis Hamilton se quedó con el GP de Abu Dhabi, el último del campeonato del año en el que ya en Ciudad de México, había asegurado su quinto Mundial de Fórmula Uno.

