Philippe Pinerd : “Joao Tanaka me pidió continuar con la misión”

La Federación Peruana de Taekwondo vive momentos complicados tras la renuncia de su presidente, Joao Tanaka. Sin embargo, a pocos meses de los Juegos Panamericanos 2019, el equipo nacional debe enfocarse en realizar un buen campeonato, el cual se llevará a cabo en Lima. Philippe Pinerd, entrenador del conjunto patrio tiene la confianza en poder lograrlo.

El Taekwondo lo ha llevado por muchos países ¿Cuéntenos un poco en cuántos países ha estado trabajando?

Fui atleta para Francia y Centroáfrica porque tengo las dos nacionalidades, en ambos lados hice una carrera como deportista. Fui entrenador olímpico de Francia para Atenas 2004, entrenador de Bélgica. En los juegos de Londres 2012 dirigí al conjunto de Centroáfrica y al equipo de Kazakhstan en Río 2016.

¿Que lo animó a tomar el reto de tomar el equipo peruano de Taekwondo el año pasado?

Tenía un trabajo bastante bueno, fui profesor en una de las universidades más prestigiosas de Corea y entrenaba a Kazajistán con mucho éxito tras clasificar a tres atletas a los juegos olímpicos. Tengo una amistad muy cercana con Joao Tanaka, anterior presidente de la Federación Peruana de Taekwondo y él me convenció de aceptar esta misión.

¿Cuáles diría que son las fortalezas del taekwondista peruano?

El biotipo y morfotipo de los peruanos es bueno, tienen mayor altura y alcance en un deporte donde se prioriza más la precisión y equilibrio que la potencia. El peruano tiene buen tamaño, lo que permite trabajar en los estándares internacionales. El atleta nacional se especializa en la agilidad, tienen el tratamiento rápido que caracteriza a los latinos.

¿En qué aspectos debería trabajar el taekwondista peruano?

En el proceso de profesionalización, el peruano generalmente sale de un club, es una cultura de guerreros pero no suficiente para salir campeon ni para ser el héroe de la nación. La profesionalización es un proceso largo, por el cual deberían empezar desde pequeños. Los atletas peruanos se profesionalizan al último momento. Perú también necesita más cancha, más experiencia y cultura de la victoria. La mayoría de los países vecinos tienen medallas olímpicas, son campeones mundiales y Perú no. Tienen a Julissa que se clasificó a los juegos pero ninguna medalla significativa y ella entrena fuera del país como lo hacía Peter López en su tiempo. El peruano debe verse ganador y para mí es lo más difícil de conseguir.

Desde su llegada se ha impulsado el taekwondo en términos de resultados ¿Cuáles son los factores claves en su estrategia de entrenamiento?

En el combate necesitamos diferenciarnos de los otros, tenemos menos atletas por lo que debemos tener un modo diferente y en la cancha tener un estilo peruano. Por el momento funciona, pero aun falta 8 meses de trabajo para marcar la diferencia. Cuando entramos acá solo había un turno de entrenamiento al día y ahora pasamos a dos. Los atletas entrenan 20 a 24 horas por semana, siendo un cambio duro, ya sea por los estudios o entrenamientos en sus respectivos clubes, sin embargo todos están comprometidos. Aumentando el volumen y carga física y realizando los trabajos técnicos y tácticos de manera progresiva la calidad mejorará.

¿Que sugiere hacer para brindar más apoyo a las figuras de la disciplina como Julissa Diez Canseco y a las nuevas figuras que van a aparecer?

Vengo de una cultura donde se ha ganado todo como medallas olímpica, pienso que primero hay que ser realista y humilde, saber que va a ser muy duro, darlo todo y el compromiso con la nación debe ser de 24 horas. Todo lo que se hizo antes solo sirve de inicio pero no define el sueño así que el atleta peruano se debe ver ganador. Si te comportas como un campeón las cosas van a cambiar.

Usted tiene contrato hasta el pre olímpico de Tokio 2020 ¿Que tan confiado está en poder llevar a cabo sus sueños y estrategias con el equipo peruano y que podría impedir que lo haga?

De manera estructural, un cambio drástico de dirección y visión podría impedir los objetivos. Todo conflicto con la visión puede complicar el alcance de los objetivos. Sobre los atletas, la Federación debe estar al servicio del proyecto deportivo. Estamos en guerra, no podemos tener conflictos de interés, debemos darnos cuenta que faltan 8 meses, mantener la unidad, ser solidarios, complementarnos. Espero que sea así hasta el final.

¿De qué manera la renuncia del Presidente de la Federación de Taekwondo podría afectar su continuidad a cargo del equipo?

Yo acepte la misión por la amistad que tengo con Joao Tanaka, él es la persona que me convenció, ha tenido buenas actividades y fue un cambio bien grande. Hoy se fue, tiene sus razones pero me pidió seguir en la misión y aunque me duela no verlo cada día porque es una persona que dedica todo al Perú, tenía un cargo de presidente muy difícil con mucha presencia, donde no recibe pago, existe bastante confusión pero Joao me pidió seguir. Este es un cambio estructural que no afecta la visión pero vamos a ver que pasa.

Tras la renuncia de Joao Tanaka ¿Quien está al mando de la Federación?

Ahora el señor Edgar Camargo, el vicepresidente de la Federación de Taekwondo.

¿Como se encuentra la Federación en cuestiones económicas?

El IPD avala un buen presupuesto, pero es orientado al alto nivel por lo Juegos Panamericanos 2019. Quizás los clubes y la Federación se sientan afectados. Sin embargo cuando pasen los Juegos y los clasificatorios preolímpicos se reordenará el presupuesto. Pero tenemos un buen presupuesto con el respaldo del IPD. No considero que le falten recursos a la federación, tampoco soy tesorero.

¿Cuales fueron las razones de la renuncia de Joao Tanaka?

Me parece que hizo mucho trabajo, pero en un momento no se sintió entendido o respaldado, fui testigo de toda la labor que realizó. Prefiero dejárselo a Joao por respeto a su persona.