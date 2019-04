WWE SmackDown EN VIVO: Kofi Kingston y Daniel Bryan cara cara camino a Wrestlemania 35 

La WWE realizará este miércoles 2 de abril un capítulo especial de SmackDown Live en el Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland. Y es que que este domingo se llevará a cabo Wrestlemania 35 y darán a conocer los últimos detalles. La transmisión será EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a las 7.00 p.m. (hora peruana) por USA Network e incidencias en Libero.pe.

Kofi Kingston logró lo impensado la semana pasada cuando sus compañeros, Big-E y Xavier Woods, ganaron el Gauntlet Match y lo metieron dentro de Wrestlemania. El peleador africano se medirá con Daniel Bryan por el Campeonato Mundial y hoy firmarán el contrato de dicha pelea. ¿Terminará en una batalla campal?

Charlotte Flair se convirtió en la nueva campeona femenina de la marca azul el martes anterior tras vencer contra todo pronóstico a Asuka y ayer tuvo una escandalosa aparición en Monday Night Raw junto a Becky Lynch y Ronda Rousey. Y es que las tres superestrellas fueron arrestadas ayer y pese a que están libres, la WWE hará un comunicado oficial al respecto.

"The New" @WWEDanielBryan and @TrueKofi sign their #WWEChampionship Match contract, @AJStylesOrg and @RandyOrton join The #KevinOwensShow, and SO MUCH MORE to come tonight on the final #SDLive before #WrestleMania! https://t.co/6X1aG4dd63