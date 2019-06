Djokovic vs Thiem [EN VIVO] por ESPN: Horarios y canales de televisión de las semis del Roland Garros 2019 [GUÍA TV]

Novak Djokovic vs Dominic Thiem EN VIVO ONLINE | Este viernes 7 de junio, a partir de las 7.30 a.m. (hora peruana) de la mañana, se medirán en un electrizante choque por las semifinales del Roland Garros 2019, también conocido como el Abierto de Francia. El ganador tendrá que medir fuerza contra Roger Federer o Rafael Nadal, quien integran la otra llave. Sigue el punto a punto EN DIRECTO desde París y revisa las mejores jugadas a través de Libero.pe.

Marcador EN VIVO Y EN DIRECTO Rolland Garros 2019

Partido 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 set Total Djokovic - - - - - - - - Thiem - - - - - - - -

Djokovic vs Thiem EN VIVO: Horarios, país por país

Perú: 7.50 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 7.50 a.m.

Argentina: 9.50 a.m.

México: 7.50 a.m.

Ecuador: 7.50 a.m.

Colombia: 7.50 a.m.

España: 2.50 p.m.

Brasil: 10.50 a.m.

Bolivia: 8.50 a.m.

Venezuela: 8.50 a.m.

Paraguay: 9.50 a.m.

Chile: 9.50 a.m.

Uruguay: 9.50 a.m.

Cómo ver ESPN Deportes por Movistar TV, Claro TV y DirecTV

Movistar TV: Canal 504 SD y Canal 740 HD.

Claro TV: Canal 64 SD y Canal 521 HD.

DirecTV: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Cómo ver ESPN, Djokovic vs Thiem por DirecTV

Perú: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Colombia: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Uruguay: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Argentina: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Venezuela: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Ecuador: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Chile: Canal 621 SD y Canal 1620 HD.

Cómo ver ESPN, Djokovic vs Thiem por Sky Sports

México (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

Honduras(Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

Costa Rica (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

Panamá (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

Honduras (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

Guatemala (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

República Dominicana (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

El Salvador (Sky Sports): Canal 548 SD y Canal 1550 HD.

NOVAK DJOKOVIC VS. DOMINIC THIEM

Los cuatro mejores tenistas del momento jugarán las semifinales de Roland Garros, después de que el número 1, el serbio Novak Djokovic, y el número 4, el austríaco Dominic Thiem, se clasificaran este jueves para esa ronda en la que ya estaban el español Rafa Nadal, 2, y el suizo Roger Federer, 4.

Así llega Novak Djokovic al partido contra Dominic Thiem

Tras dos años de ausencia, el serbio Novak Djokovic volverá a jugar las semifinales de Roland Garros, después de derrotar al alemán Alexander Zverev por 7-5, 6-2 y 6-2 en dos horas y 9 minutos, por lo que se medirá al austríaco Dominic Thiem.

Serán las novenas semifinales que dispute el serbio en Roland Garros y las 35 en un Grand Slam.

Zverev, que aspiraba a sus primeras, dispuso de opciones para apuntarse el primer set.

Tuvo 5-4 y servicio a favor para ganarlo y un paralelo fácil con 30-30 en el noveno juego. Pero se le encogió el brazo, cedió el saque y el serbio encadenó seis juegos consecutivos.

Hasta ahí llegó la resistencia del germano, que llevaba seis horas más en la pista que su rival y que venía de ganar el torneo de Ginebra, sin descanso.

Desde la derrota que sufrió en cuartos de final de Roland Garros el año pasado contra el italiano Marco Cecchinato, el serbio no ha perdido ningún partido en Grand Slam y encadena ya 26 victorias.

Djokovic aspira a encadenar los cuatro grandes consecutivos por segunda vez en su carrera en dos temporadas.

Así llega Dominic Thiem al partido contra Novak Djokovic

El austríaco Dominic Thiem, por su parte, fue un huracán en la pista Suzanne Lenglen de Roland Garros frente al ruso Karen Khachanov, al que derrotó por 6-2, 6-4 y 6-2 en 1 hora y 47 minutos, para clasificarse por cuarta vez consecutiva para el penúltimo peldaño de París. Ahora deberá derrotar al siempre complicado Novak Djokovic.

"Es un sueño estar en semifinales una vez más, estoy contento de haber podido controlar el partido. Mi objetivo era variar mucho el juego para que no pudiera atacarme con su derechazo", dijo Dominic Thiem.

Dominic Thiem iguala con su compatriota Thomas Muster como el austríaco que más veces ha alcanzado las semifinales en el Grand Slam.

"Voy a encadenar dos partidos consecutivos por culpa de la lluvia, pero me encuentro bien, no siento fatiga", indicó Thiem.

Khachanov, de 23 años, había apartado de los cuartos al argentino Juan Martín del Potro para lograr esa fase por primera vez en un grande.