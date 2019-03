Dominic Thiem derrotó a Roger Federer y se consagró campeón del Masters 1000 [VIDEO]

Cayó el maestro. Roger Federer no pudo ante un enorme Dominic Thiem y se quedó con la ganas de levantar el primer Masters 1000 de la temporada. En una partida de más de dos horas, el tenista austriaco remontó y ganó por 2-1 (3-6, 6-3 y 7-5) al ídolo suizo en el mayor logro de su carrera.

Federer comenzó ganando el primer set y todo parecía indicar que iba a sumar otro trofeo en su palmarés. Sin embargo, Thiem reaccionó y dejó hasta la última gota de sudor; acompañado de un juego agresivo y buena defensa, y al final su esfuerzo tuvo su recompensa: se proclamó campeón de Indian Wells.

El 'Expreso Suizo' hizo gala de su experiencia y dominó ampliamente al hombre nacido en Austria, que inició el juego medio nervioso y sin mucha precisión. No obstante, no se rindió y en el segundo sed continuó jugando de la misma forma y no dio dio una sola pelota por perdida. Aguantó, recuperó su saque e hizo cansar al helvético.

La última manga estuvo de escándalo y los dos tenistas sacaron a relucir sus lados más agresivos. Federer se llevó el primer punto, pero Thiem también goléó y se repatieron los puntos hasta quedar 5-5. Sin embargo, el apodado ‘Príncipe de la Tierra’ se quedó con el saque del suizo le dio vuelta al marcador.

EL DATO

Roger Federer y Dominic Thiem se han enfrentado en cuatro ocasiones e iban empatados 2-2 en victorias.