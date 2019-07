Natalia Cuglievan: “No hay nada mejor que compartir con todos los peruanos” [VIDEO]

Perú vivió un día histórico hoy lunes 29 de julio en los Panamericanos Lima 2019. Y es que Natalia Cuglievan se consagró nuevamente como la reina del esquí acuático tras conseguir la cuarta medalla de oro para el país en la especialidad de Figuras Femenino, tal como lo hizo en Toronto hace cuatro años.

Cuglievan ofreció declaraciones al conseguir el bicampeonato panamericano y reveló que los nervios pudieron jugarle una mala pasada, pero al final pudo revertir la situación e incluso se superó, ya que batió su marca personal. Además, agradeció el aliento del público local y dijo que eso la motivó bastante.

Natalia Cuglievan logra medalla de oro

"He estado super determinada para hacer lo mejor que pueda y más contenta estoy que he hecho la mejor marca personal. Hace dos años que no la batía; así que eso demuestra que todo el esfuerzo y tiempo que le he dedicado, ha valido la pena", sostuvo la deportista nacional.

"Eso fue lo más emocionante (ganar de local). Cuando terminé mis dos pasadas y volteé, estaba todo el público, toda mi familia viéndome... fue increíble. No hay nada mejor que compartir con todos los peruanos", agregó Cuglievan a Movistar Deportes.

Cuglievan confesó que conoce la Laguna Bujama, donde se desarrolló la competición de esquí acuático, como “la palma de su mano” debido a que tiene una casa cerca de ahí y toda su vida ha practicado ese deporte ahí. Sin embargo, manifestó que nunca había visto tanta gente a su alrededor apoyándola en un torneo.

Natalia Cuglievan y el apoyo del público

"Estuve muy nerviosa al comienzo porque estar en muelle y ver a tanta gente, da nervios. Pero al final fue lo mejor porque se que están ahí incondicionalmente y eso es lo más importante", destacó.

"(El título) Se lo dedico a todos peruanos. Gracias por apoyar, por venir, participar y hacer barra... significa muchísimo para todos los deportistas", declaró la popular Natalia Cuglievan.

Natalia Cuglievan nos demuestra el gran trabajo que hay detrás de todo triunfo. Además agregó que "no hay nada mejor que compartir esta medalla con todos los peruanos". 🇵🇪 pic.twitter.com/QZFEdjXqlL — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) July 29, 2019

"Estos juegos recién comienzan y tienen que venir a ver todos los deportes porque es super interesante, y es muy importante para los deportistas. ¡Arriba Perú!", finalizó.