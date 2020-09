Navid Afkari, campeón de lucha, fue ejecutado a pesar de protestas internacionales [FOTO]

Un hecho viene conmocionando el mundo de los deportes. Se conoció que el último sábado fue ejecutado el campeón de lucha iraní Navid Afkari a pesar de que se hizo toda una campaña para evitar su muerte.

Navid Afkari se encontraba en una prisión de Shiraz y luego de conocerse que el gobierno iraní había tomado la decisión de ejecutarlo, distintos organismos y deportistas se manifestaron en redes sociales pidiendo por su vida.

Incluso, el Comité Olímpico Internacional (COI) envió constantes comunicados con el único fin de que el campeón de lucha iraní se mantenga con vida y no se cumpla con la sentencia del “quesas”, que significa “ley del talión”.

“Estamos devastados por saber sobre la ejecución de nuestro compañero atleta Navid Afkari. En los últimos días, el COI ha venido trabajando con toda nuestra capacidad para salvar la vida de Navid”, fue el comunicado el ente organizador de los Juegos Olímpicos.

Líneas más abajo, el COI agregó lo siguiente: “Es profundamente lamentable que los llamamientos de deportistas del mundo entero, y todo el trabajo del COI, con el Comité Olímpico Iraní, la Federación Internacional de Lucha y la Federación Iraní de Lucha, no hayan logrado su objetivo”.

