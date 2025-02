María Martínez: "Legado no ha tenido un trato adecuado con las federaciones"

Pone el dedo en la llaga. María Martínez Murciego, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo, nos cuenta con sinceridad y claridad el trabajo de las federaciones deportivas con Legado y el Instituto Peruano del Deporte.

"El proyecto especial Legado, que se constituyó después de la ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, tenía desde el inicio esa connotación, no era una entidad de duración indefinida, sino por el contrario era temporal ; me parece que es lo natural que sea asumido su rol, por el IPD, que es el ente rector del deporte nacional, en realidad lo “extraño” ha sido que pasaran años desde que acabaron los Juegos y que Legado, permaneciera de una manera casi forzada", expresó.

Luego, expresó lo siguiente: "las Federaciones nos hemos sentido muy golpeadas por algunas de las políticas que instauro Legado cuando asumió la gestión de VIDENA. Yo creo que el miedo a que IPD no gestione adecuadamente, teniendo las mismas condiciones de las que ahora dispone LEGADO para financiar el mantenimiento, no tiene base en absoluto y solo se sostiene por el desconocimiento de la mayoría de personas de esta realidad".

María Martínez Murciego habló sobre Legado

"Esta decisión fortalece al IPD , y que eso debería alegrarnos a todos, ya que es el ente rector del deporte nacional, y cuanto más fuerte es IPD más posibilidades existen de un apoyo consistente y adecuado para Federaciones y deportistas; yo creo que es totalmente incoherente que el presupuesto para cuidar el mantenimiento de 6 sedes, sea el doble que el que el IPD recibe para que todas las Federaciones Nacionales, y TODOS los deportistas del Peru, puedan prepararse y competir para alcanzar los resultados que todos deseamos para el país", expresó.

"Cuando el IPD gestionaba la VIDENA, no se cobró nunca a las Federaciones por el uso de los espacios, algo que ha sido muy criticado por todas las Federaciones durante el tiempo que ha durado la gestión de Legado, es que nos cobran por un espacio que está implementado con equipamiento de las Federaciones, que mantenemos las Federaciones, porque somos quienes asumimos su limpieza y mantenimiento", puntualizó.

Martínez explicó lo siguiente: "He leído y escuchado en diferentes declaraciones, entre sorprendida e indignada, estos dias, que Legado es quien realiza los talleres de las academias. Quiero aprovechar este espacio para puntualizar que los Talleres deportivos y los Mundiales y eventos internacionales, NO LOS EJECUTA LEGADO, sino LAS FEDERACIONES NACIONALES, me parece que es muy poco correcto y elegante que se adjudiquen algo que no realizan. LEGADO, únicamente asigna la sede por la duración del evento o del taller, y gira un cobro por este concepto, al menos en el caso del JUDO, desde luego así es".

María Martínez Murciego explicó diversos puntos

"En Legado nos obligan a que el pago de lo talleres se realice a través de una empresa que ellos subcontratan como ticketera, y retienen en el caso del Judo un 10% de lo recaudado, no permitiéndonos realizar los talleres si los depósitos se realizan directamente en una cuenta de la federación. En esta ocasión aún no se nos deposita el mes de enero, y estamos especialmente preocupados, porque nos ha comunicado LEGADO, que la persona que contrataron para dar este servicio, esta no habido y presuntamente se habría llevado todo el dinero de los talleres de todas las federaciones; esto pone en grave riesgo el trabajo para la promoción y masificación de este año", señaló.

"En el caso de los eventos deportivos internacionales sede Peru, el IPD nos dota de los fondos para la realización y el desarrollo de estos eventos con la calidad adecuada, y parte de estos fondos que IPD nos asigna, debemos invertirlos en pagar a LEGADO por usar el espacio. No deja de ser contradictorio, que el Estado ponga fondos para pagar al mismo Estado".