Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 | Simone Biles genera dudas sobre su participación por abolladura en el brazo

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán la 34° edición del máximo certamen deportivo, donde la mayoría de los atletas anhelan participar y, aún más, ganar una medalla para su país. Este logro ya lo consiguió Simone Biles en gimnasia artística; sin embargo, la multicampeona aún no ha confirmado su presencia. Recientemente, informó sobre la aparición de una abolladura misteriosa en el brazo, por lo que se someterá a evaluaciones médicas.

PUEDES VER: Donald Trump y su nueva medida para los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles

¿Simone Biles participará en los Juegos Olímpicos 2028?

Los Juegos Olímpicos enfrentan incertidumbre sobre su realización en Los Ángeles, Estados Unidos, debido a retos en la ciudad sede como la tensión política y los efectos del cambio climatológico. Además, las intervenciones del presidente Donald Trump incluyendo órdenes ejecutivas para eliminar la "Diversidad, Equidad e Inclusión" (DEI) y sus campañas contra atletas transgéneros, han generado polémica sobre el desarrollo de la competencia.

Pese a ello, la afición se mantiene expectante con respecto a su selección y los deportistas que integrarán la delegación con posibilidades de ganar una presea. Simone Biles, quien en la última edición de los Juegos en París obtuvo 4 trofeos: 3 de oro y 1 de plata, ha sido tendencia en los últimos días con sus declaraciones de asistir al torneo.

"Aún no lo he decidido; estoy tomando un descanso mental y físico antes de tomar cualquier decisión. Es mucha dedicación, sacrificio y trabajo en equipo porque no estoy solo yo involucrado. Si no estoy en el suelo, seguro que estaré por aquí", declaró la gimnasta en entrevistas de abril 2025. Asimismo, señaló que no cerró las puertas de participar una vez más.

Por lo tanto, aún no hay una confirmación oficial de su participación, pero existe la posibilidad de verla en acción para traer la ilusión y celebración para los estadounidenses. Además, podría batir récord y seguir siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones.

Simone Biles sufre una abolladura en el brazo

Simone Biles se mantuvo activa en sus redes sociales compartiendo diversos momentos de su día a día. En un video publicado en TikTok, la atleta compartió para todos sus seguidores sobre la aparición de una abolladura - herida- en el brazo, y que acudirá al médico para determinar la causa. "Estén atentos a las actualizaciones después de que visite a los médicos", mencionó la estadounidense.