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¡El espíritu olímpico se vivió a toda velocidad en la Gran Carrera 3K!

El espíritu olímpico se vivió al máximo en la Gran Carrera Olímpica 3K del Día Olímpico, que reunió a familias y deportistas en una fiesta de unión, energía y valores deportivos.

    Redacción Líbero
    Carrera 3K por el Día Olímpico.
    Carrera 3K por el Día Olímpico. | Foto: Difusión
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    Con pasión, destreza, agilidad y un gran espíritu deportivo, se llevó a cabo la Gran Carrera Olímpica 3K por el Día Olímpico, organizada por el Comité Olímpico Peruano.

    Alianza Lima, Universitario, San Martín y Atenea Lima están realizando grandes fichajes.

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    La jornada reunió a personas de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y familias enteras, que disfrutaron de una mañana llena de energía, unión y amor por el deporte.

    La carrera fue inaugurada por el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y contó con la participación de la secretaria general del COP, María Martínez; la jefa de misión, Vanessa Endo; los directivos Félix Isisola y Martín Panizo, así como los deportistas Shoely Mego y David Bardález.

    La competencia dejó grandes actuaciones. Los ganadores fueron los siguientes:

    Categoría varones: primer lugar, Álvaro Huashua Mena; segundo lugar, Andrés Huanca; y tercer lugar, Jean Pierre Cifuentes Serna.

    Categoría damas: el primer puesto fue para María Ale Loli-Dianderas; el segundo, para Rosario Yangua Núñez; y el tercero, para Lorena Chaguare Mamani.

    "Desde el Comité Olímpico Peruano agradecemos a todas las personas que participaron e hicieron de esta celebración una verdadera fiesta del deporte. ¡Sigamos promoviendo un estilo de vida activo y los valores olímpicos!", dijo el presidente del COP, Renzo Manyari.

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