¡El espíritu olímpico se vivió a toda velocidad en la Gran Carrera 3K!

Con pasión, destreza, agilidad y un gran espíritu deportivo, se llevó a cabo la Gran Carrera Olímpica 3K por el Día Olímpico, organizada por el Comité Olímpico Peruano.

La jornada reunió a personas de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y familias enteras, que disfrutaron de una mañana llena de energía, unión y amor por el deporte.

La carrera fue inaugurada por el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y contó con la participación de la secretaria general del COP, María Martínez; la jefa de misión, Vanessa Endo; los directivos Félix Isisola y Martín Panizo, así como los deportistas Shoely Mego y David Bardález.

La competencia dejó grandes actuaciones. Los ganadores fueron los siguientes:

Categoría varones: primer lugar, Álvaro Huashua Mena; segundo lugar, Andrés Huanca; y tercer lugar, Jean Pierre Cifuentes Serna.

Categoría damas: el primer puesto fue para María Ale Loli-Dianderas; el segundo, para Rosario Yangua Núñez; y el tercero, para Lorena Chaguare Mamani.

"Desde el Comité Olímpico Peruano agradecemos a todas las personas que participaron e hicieron de esta celebración una verdadera fiesta del deporte. ¡Sigamos promoviendo un estilo de vida activo y los valores olímpicos!", dijo el presidente del COP, Renzo Manyari.