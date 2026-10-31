Liga Nacional de Basketball: Club Junior y Liga Claretiana debutan con triunfos en la Serie C

La Serie C de la Liga Nacional de Basketball comenzó con emocionantes encuentros en Huancayo. El coliseo del Colegio Claretiano fue escenario de una primera jornada que dejó dos equipos ganadores: Club Junior y Liga Claretiana, que arrancaron su participación en el torneo con importantes victorias y demostraron sus aspiraciones en la competencia.

En el primer compromiso, Club Junior protagonizó un duelo muy disputado frente a Club PIT y terminó llevándose el triunfo por un ajustado 57-56. Dexler Cartaya, con la camiseta número 4, fue la principal figura ofensiva del equipo ganador al registrar 15 puntos. Sin embargo, Francisco Farías tuvo una actuación destacada para Club PIT, convirtiéndose en el máximo anotador del encuentro con 34 puntos.

Liga Claretiana apunta al bicampeonato en la Serie C

En el segundo partido de la jornada, Liga Claretiana hizo respetar su localía y consiguió una contundente victoria frente a Club Skills. El equipo huancaíno inició su camino en la Serie C con una actuación convincente y dejó en claro que buscará defender su condición de bicampeón. Daniel Nembhard, con el dorsal número 7, lideró la ofensiva de Liga Claretiana con 22 puntos, mientras que Nehomar López fue el máximo anotador de Club Skills con 10 unidades.

Emocionantes choques se viven en la Liga Nacional de Baketball por LÍBERO.

La acción de la Liga Nacional de Basketball continuará este sábado 31 de octubre en el coliseo del Colegio Claretiano de Huancayo. La programación contempla dos encuentros: el primero comenzará a las 7.00 p. m. y el segundo está previsto para las 9.00 p. m. Los aficionados podrán seguir todos los detalles de esta competencia a través de las redes sociales de PERUBASKET y Líbero.