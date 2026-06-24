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Programación Copa Latina de Vóley 2026: partidos, entradas, horario y dónde ver el cuadrangular
Todo va quedando listo para la Copa Latina de Vóley 2026, que se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Revisa aquí todo sobre este cuadrangular.
Excelente noticia para todos los amantes de la selección peruana de vóley: la Bicolor participará en un cuadrangular amistoso denominado Copa Latina de Vóley 2026, que se llevará a cabo desde este sábado 27 hasta el lunes 29 de junio en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador y que contará con la participación de Venezuela y Argentina.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la 2026-27
De cara a este torneo, se tomó la decisión de que Perú participe con dos equipos: Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de que el entrenador Rizola pueda ver a más jugadoras para afrontar el Sudamericano. A continuación, podrás conocer la programación, la venta de entradas y más.
Programación de la Copa Latina de Vóley 2026
Sábado 27
- Argentina vs. Venezuela | 5.00 p. m.
- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 7.00 p. m.
Domingo 28
- Perú Mundialista vs. Venezuela | 3.00 p. m.
- Perú Olímpico vs. Argentina | 5.00 p. m.
Lunes 29
- Perú Olímpico vs. Venezuela | 4.00 p. m.
- Perú Mundialista vs. Argentina | 6.00 p. m.
Programación de la Copa Latina.
¿Dónde ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026?
La transmisión de los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 estará a cargo de Latina Televisión (02 y 702 en HD) y también podrás seguirlos en su plataforma web y en la página de Líbero.
¿Dónde se jugará la Copa Latina de Vóley 2026?
Todos los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 se llevarán a cabo en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.
Entradas Copa Latina de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?
Puedes adquirir los boletos de la Copa Latina de Vóley 2026 en la plataforma web de Joinnus y los precios van desde los S/25 hasta los S/50.
- General Norte: S/25.00
- General Sur: S/25.00
- General Oriente: S/25.00
- General Occidente: S/25.00
- Preferente Norte: S/40.00
- Preferente Sur: S/40.00
- Preferente Oriente: S/50.00
- Preferente Occidente: S/50.00
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