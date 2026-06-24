Programación Copa Latina de Vóley 2026: partidos, entradas, horario y dónde ver el cuadrangular

Excelente noticia para todos los amantes de la selección peruana de vóley: la Bicolor participará en un cuadrangular amistoso denominado Copa Latina de Vóley 2026, que se llevará a cabo desde este sábado 27 hasta el lunes 29 de junio en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador y que contará con la participación de Venezuela y Argentina.

De cara a este torneo, se tomó la decisión de que Perú participe con dos equipos: Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de que el entrenador Rizola pueda ver a más jugadoras para afrontar el Sudamericano. A continuación, podrás conocer la programación, la venta de entradas y más.

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026

Sábado 27

Argentina vs. Venezuela | 5.00 p. m.

Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 7.00 p. m.

Domingo 28

Perú Mundialista vs. Venezuela | 3.00 p. m.

Perú Olímpico vs. Argentina | 5.00 p. m.

Lunes 29

Perú Olímpico vs. Venezuela | 4.00 p. m.

Perú Mundialista vs. Argentina | 6.00 p. m.

Programación de la Copa Latina.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026?

La transmisión de los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 estará a cargo de Latina Televisión (02 y 702 en HD) y también podrás seguirlos en su plataforma web y en la página de Líbero.

¿Dónde se jugará la Copa Latina de Vóley 2026?

Todos los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 se llevarán a cabo en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

Entradas Copa Latina de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

Puedes adquirir los boletos de la Copa Latina de Vóley 2026 en la plataforma web de Joinnus y los precios van desde los S/25 hasta los S/50.