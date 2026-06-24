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Programación Copa Latina de Vóley 2026: partidos, entradas, horario y dónde ver el cuadrangular

Todo va quedando listo para la Copa Latina de Vóley 2026, que se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Revisa aquí todo sobre este cuadrangular.

Gary Huaman
La Copa Latina de Vóley se jugará en el Polideportivo de Villa el Salvador.
La Copa Latina de Vóley se jugará en el Polideportivo de Villa el Salvador. | Foto: Latina Deportes
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Excelente noticia para todos los amantes de la selección peruana de vóley: la Bicolor participará en un cuadrangular amistoso denominado Copa Latina de Vóley 2026, que se llevará a cabo desde este sábado 27 hasta el lunes 29 de junio en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador y que contará con la participación de Venezuela y Argentina.

Alianza Lima, Universitario, San Martín y Atenea Lima están realizando grandes fichajes.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la 2026-27

De cara a este torneo, se tomó la decisión de que Perú participe con dos equipos: Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de que el entrenador Rizola pueda ver a más jugadoras para afrontar el Sudamericano. A continuación, podrás conocer la programación, la venta de entradas y más.

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026

Sábado 27

  • Argentina vs. Venezuela | 5.00 p. m.
  • Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 7.00 p. m.

Domingo 28

  • Perú Mundialista vs. Venezuela | 3.00 p. m.
  • Perú Olímpico vs. Argentina | 5.00 p. m.

Lunes 29

  • Perú Olímpico vs. Venezuela | 4.00 p. m.
  • Perú Mundialista vs. Argentina | 6.00 p. m.
Copa Latina

Programación de la Copa Latina.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Latina de Vóley 2026?

La transmisión de los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 estará a cargo de Latina Televisión (02 y 702 en HD) y también podrás seguirlos en su plataforma web y en la página de Líbero.

¿Dónde se jugará la Copa Latina de Vóley 2026?

Todos los encuentros de la Copa Latina de Vóley 2026 se llevarán a cabo en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

Entradas Copa Latina de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

Puedes adquirir los boletos de la Copa Latina de Vóley 2026 en la plataforma web de Joinnus y los precios van desde los S/25 hasta los S/50.

  • General Norte: S/25.00
  • General Sur: S/25.00
  • General Oriente: S/25.00
  • General Occidente: S/25.00
  • Preferente Norte: S/40.00
  • Preferente Sur: S/40.00
  • Preferente Oriente: S/50.00
  • Preferente Occidente: S/50.00
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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