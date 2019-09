Cyberpunk 2077 | ¡Se confirma el modo multijugador!

Uno de los juegos más esperados del 2020, Cyberpunk 2077, confirma que tendrá modo multijugador al lanzar no solo el anuncio del inicio del desarrollo de este modo de juego, además se encuentra buscando personal para que trabaje en ello.

CD Projekt Red se especializa en juegos de un solo jugador, como lo demostró al desarrollar la trilogía de The Witcher y ha sido aplaudido por el público por su forma de trabajo y dedicación a presentar un buen producto. Ahora se aventuraron a un nuevo proyecto con Cyberpunk 2077 que contará con un modo multijugador.

Este modo de juego se encontraba en etapa de 'Investigación y desarrollo', que en pocas palabras significa que todavía estaban dudosos de añadir este modo, que muchas veces resulta una inversión poco provechosa para juegos que se centran en campañas de un solo jugador.

El plan de CD Projekt Red es entregar el juego terminado en la fecha de lanzamiento planeada durante abril del 2020, para luego fortalecerlo con contenido descargable (DLC) gratuito y más contenido de un solo jugador, y luego de todo eso, entregar el multijugador.

Lo que parece ser una decisión muy acertada, ya que se concentrarán en su fuerte, que es entregar un juego de campaña sólido que deje a todos con la boca abierta como lo hicieron con The Witcher. Poner como prioridad un aspecto al cual no le han dado mucha importancia anteriormente quizás no hubiera sido la mejor decisión.

Wake the F* Up! Samurai, We have a city to Burn. En una entrevista para Eurogamer, el Jefe de Diseño de Misiones Pawel Sasko, respondió que el personaje de Keanu Reeves jugará un rol muy importante en la trama y estará presente casi desde un inicio hasta el mismísimo final.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)