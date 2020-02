Dota 2 | OG y Secret dominan sus grupos de ESL One, N0tail comenta sus partidas [VIDEO]

Dota 2 dio inicio a las clasificatorias regionales #3 del Dota Pro Circuit en todas las regiones, excepto China por el brote de coronavirus. Una de las regiones más llamativas es Europa, pues tiene la participación de OG, Team Secret, Team Nigma, Alliance, Team Liquid, entre otros.



Las partidas del primer día de las regionales de Europa. | Foto: Maincast

Los 10 equipos fueron divididos en dos grupos de cinco. Repasemos los grupos y los resultados de cada lado:

Grupo A: Team Secret, Agressive Mode, Team Nigma, Vikin.gg, OG Seed.

El equipo de Puppey no tuvo problemas para ganar sus 4 partidas contra Vikin.gg y OG Seed. Agressive Mode también tuvo un buen inicio (la escuadra está formada por skiter, Boranija, Skylark, Lil, SsaSpartan) porque derrotó a Nigma por 2-0 y empató con OG.Seed.

Nigma, Vikin.gg y OG.Seed terminan la primera fecha con 1 punto. Mañana Team Secret se enfrentará a Nigma a las 08:00 a. m. hora Perú, esta partida es importante para el equipo de Kuroky porque determinaría al clasificado a los playoffs de la Major. Agressive también está obligado a quitarle al menos una partida a Secret para mantenerse arriba en la tabla.

Grupo B: OG, Alliance, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas, Team Singularity

OG se enfrentó a Alliance y Ninjas in Pyjamas, ambos fueron derrotados por el bicampeón de The International por 2-0. Alliance pudo lograr 2 puntos al vencer a Team Singularity, Team Liquid empató con Ninjas y Singularity logrando 2 puntos.

Ninjas in Pyjamas y Team Singularity quedaron con 1 punto. OG ya está casi fijo en los playoffs, mañana los otros 4 equipos tendrán que ganar sus partidas si quieren conseguir el segundo lugar la tabla en el grupo B. Liquid jugará ante OG a las 12:00 p. m. hora Perú.



Resultados de los grupos del Día 1 de ESL One Los Angeles Major. | Foto: ESL

El capitán del reformado equipo OG habló sobre el desempeño de su escuadra y las estrategias que tuvieron que lidiar en este primer día de clasificatorias del Dota Pro Circuit.

En un video muy corto que fue compartido por la cuenta oficial de Twitter de OG. N0tail se sorprendió de la estrategia de Ninjas in Pyjamas, ya que sufrieron mucho para ganar aquel juego: "NiP hizo una asombrosa línea de Shadow Fiend, Puck y Riki está formación nos causó muchos problemas."

"De todas maneras, conseguimos la victoria. Estoy muy emocionado por más partidas de estas clasificatorias, jugar quizás con Secret o Nigma después. Gracias por apoyarnos en el camino ha sido muy divertido jugar... El equipo se está volviendo más cercano y mejor. Todos tienen un gran nivel en el juego, pero son muy amables al opinar sobre algún rol o aspecto del juego, esto lo vuelve muy fácil de trabajar y genial".

