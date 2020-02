Counter Strike | Aleksib, jugador de OG, sobre Ceb: " Nunca había conocido a alguien como él"

El último fin de semana se realizó, en la ciudad de Londres, la BLAST Premier: Spings 2020 en donde participaron algunos de los mejores equipos de la temporada regular de Counter Strike.

La Blast Pro Series tiene un formato bastante peculiar en el que los 12 equipos son divididos en 3 grupos de 4 y cada grupo tiene sus propias llaves a doble eliminación. Siendo el ganador de cada grupo acreedor al premio mayor de 50 mil dólares.

A pesar de que no salió campeón, el equipo de OG mostró una gran performance y logró llegar a la final que le da un lugar en la final de primavera de este año.

Para esto, tuvieron que vencer en la final de la llave baja a Evil Geniuses, quien fue uno de sus más grande rivales.

Aleksi “Aleksib” Virolainen, capitán del equipo de OG, conversó con el medio VP Game después del enfrentamiento y manifestó como la presencia del antiguo jugador de Dota 2 de OG, Sébastien “Ceb” Debs, influyó en la victoria en contra de la alineación de Estados Unidos.

. @Ceb_dota participating in another @OGesports vs @EvilGeniuses match ❄ This time it's from the audience side though 👀 #BLASTPremier pic.twitter.com/wwfStt4nAA

El 4 de diciembre del 2019, OG anunció de forma oficial la creación de su alineación de Counter Strike. Siendo esta la segunda escuadra de esports que tendrían después de Dota 2 en donde se convirtieron en el primer equipo en conseguir el bicampeonato de The International, torneo considerado el mundial de Dota 2.

El equipo está conformado por:

1. Nathan “NBK” Schmitt

2. Aleksi “Aleksib” Virolainen

3. Valdemar “valde” Bjorn

4. Issa “ISSAA” Murad

5. Mateusz “mantuu” Wilczewski

This weekend at #BLASTPremier was intense.



Providing a lot of tense moments and raw emotions, we've seen our CS:GO team rise, defeating and upsetting some of the best teams in the world.@HLTVorg has updated its ranking and we're now #17!



The grind is on.#DreamOG pic.twitter.com/Sa18dCDDO1