Dota 2: con rampage de MNZ Thunder Predator vence a Evil Geniuses en el primer juego [VIDEO]

Thunder Predator y Evil Geniuses se enfrentaron en el primer día de la BTS Pro Series. El equipo peruano de Thunder Predator venía de ganar en su debut frente al equipo de FURIA por 2-1. Mientras que Evil Geniuses recién debutaba el día de hoy.

El equipo de Evil Geniuses está conformado por los siguientes jugadores.

1. Artour “Arteezy” Babaev

2. Eric “Ryoya” Dong

3. Kanishka “BuLba” Sosale

4. Andreas “Cr1t- “Nielsen

5. Tal “Fly” Aizik

El enfrentamiento empezó a favor de Thunder Predator que durante los primeros minutos jugó de forma muy agresiva.

Esto significó que MNZ consiga gran farm en los primeros niveles del juego. A pesar de esto, Arteezy y su Gyrocopter demostraron por qué el canadiense es de los mejores jugadores actuales.

La ventaja que sacó en Network se tradujo en ítems de forma bastante rápida. A pesar de esto, Evil Geniuses cometió unos cuantos errores, después de romper dos sets de barracas, que revitalizaron al equipo peruano y que hicieron que su carry enemigo consiga unos cuantos kills.

Incluso, MNZ consiguió un rampage que significó la perdida de toda la ventaja que Evil Geniuses había conseguido.

Esto debido a que Evil Geniuses se basó en una estrategia que buscaba terminar el juego en poco tiempo evitar el juego largo. Lamentablemente, para el equipo de Norteamérica, esto no se logró y Thunder Predator con paciencia logró voltear la partida a pesar de la Divine Rapier de Arteezy.

