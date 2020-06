Dota 2: Insania, capitán de Team Liquid, se confundió (otra vez) al momento de pickear [VIDEO]

Dota 2 es un juego que requiere mucha concentración en todas sus etapas del juego. Desde la fase de Picks y Bans y, obviamente, dentro de la misma partida.

Si bien los jugadores están totalmente concentrados a lo que ocurre dentro del juego y saben muy bien los héroes que deben elegir, pues han planeado una estrategia previa, en algunas ocasiones los jugadores suelen confundirse al momento de pickear.

Esto es lo que le pasó a Aydin "iNSaNiA" Sarkohi, capitán de Team Liquid, en contra de HellRaisers.

Como podemos ver en el video que les dejamos a continuación, después del enfrentamiento en contra de HellRaisers por la ESL One Birmingham Online, el capitán de Team Liquid fue entrevistado y confesó haberse confundido al momento de pickear en el segundo juego.

'I was supposed to pick Void Spirit in Game 2, I just picked the wrong Void honestly' - @iNsan1a 😂



