Dota 2: esto es todo lo que necesitas saber sobre el nuevo torneo Beyond Epic

Un nuevo torneo online de Dota 2 fue anunciado en horas de la madrugada. Se trata de BEYOND EPIC: Europa/CIS y China. Torneo,que remplazará a la Epicenter Major del Dota Pro Circuit y que es organizado en conjunto por Epic Esports Events, RuHub y Beyond The Summit.

El torneo contará con 3 regiones: Europa y CIS, que jugarán un solo torneo y tendrá un Prize Pool de 200 mil dólares y China, que repartirá un monto de 50 mil dólares.

We're ready to announce BEYOND EPIC Tournament!



The event will feature two divisions: Europe/CIS and China, with the best teams and total prize pool of $250 000 😎



