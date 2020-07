Call of Duty: MW y Warzone: en pie de guerra contra los tramposos

Infinity Ward, los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, están actualmente en una lucha sin cuartel ante los usuarios que emplean diversos métodos para jugar sucio. No es ningún secreto que la gran mayoría de "hacks" son aplicados desde PC, como el conocido "aimbot" hasta el injusto e infame "wallhack".

Infinity Ward nunca ha ocultado el hecho de la aparición de tramposos, de hecho han sido bastante vocales al respecto. Incluso se supo de un plan de juntarlos en el matchmaking antes de las partidas para que reciban una probada de su propia medicina.

Hoy, en un nuevo intento para amedrentar a los hackers, los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone hicieron público un comunicado. Este ha sido dividido en cuatro puntos clave muy importantes y deberán servir para no salir afectado en la nueva ola de bans que vendrá dentro de poco.

El comunicado apela a nuestro sentido común y nos indica hacer caso omiso a las ofertas de "modificaciones" al juego o incluso usar "editores hexadecimales" para hacer cambios no autorizados al software. Asímismo, las modificaciones del camuflaje, alterar la memoria de la consola o de la PC para conseguir items fuera de fecha está dentro de lo contemplado para ser merecedor de un ban. Esperemos ver un cambio real a medida que se acerca la Temporada 5.

En abril, tan solo un mes tras haber aparecido Warzone, el equipo de Infinity Ward extendió más de 70 mil bans a usuarios. Acabando en parte con el problema en ese momento, pero más adelante aparecerían otras formas de evadir las medidas impuestas por los desarrolladores.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.