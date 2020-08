Dota 2: Haval Liberty acogerá al equipo de Midas Club hasta el inicio del Dota Pro Circuit 2020-21

Una noticia bastante sorprendente para el Dota 2 en Sudamérica ha sido anunciada el día de hoy. Los chicos que conformaban el equipo de Midas Club, han sido reclutados por la organización Haval Liberty. Una organización de esports muy conocida en Brasil y que cuenta con equipos de League of Legends, FIFA, VALORANT y Teamfight Tactics.

La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial de Twitter de la organización.

Update 1.2 - ESTAMOS OFICIALMENTE NO DOTA 2!



E é também com imenso prazer que anunciamos que agora fazemos parte desse cenário gigantesco junto com o elenco da @followmidas



Sejam bem-vindos 🗽@rdodota, @murd0ccc, @lucashyko, @Dusterdota, @Sexydota e o coach @filipeastini pic.twitter.com/l1Zrqn6wOB