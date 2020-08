Dota 2: conoce todos los enfrentamientos de los Playoffs de la OMEGA League Europa

La fase de grupos de la OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal llegó a su final el día de hoy. Después de tres enfrentamientos que dejaron varias sorpresas, ya conocemos a los equipos que competirán en la etapa final de playoffs y los equipos que serán relegados a la segunda división del torneo.

OG 0-2 Team Liquid

Con la clasificación asegurada, OG decidió innovar en su draft en contra de un Team Liquid que no tenía marguen de error. Finalmente, Team Liquid vencería 2-0 a OG y conseguiría clasificar al Play In del torneo.

Nigma 2-0 Na'Vi

Nigma necesitaba la victoria para quedarse con el primer puesto del Grupo A, el cual compartiría con Evil Geniuses si es que estos le ganaban a Virtus Pro. Team Nigma no tuvo piedad con los de Ucrania y los eliminaron del torneo con este marcador de 2-0.

Evil Geniuses 1-2 Virtus Pro

Evil Geniuses necesitaba la victoria para empatar a Nigma en la punta del Grupo A. Lamentablemente, todo les saldría mal y perderían el enfrentamiento y la punta del grupo a manos de Virtus Pro. Aunque, tampoco les alcanzó para conseguir el cupo a la Winner Bracket.

Tabla de posiciones

Los únicos equipos que aún no conocen su destino son Fly To Moon y Ninjas in Pyjamas. Ellos, se enfrentarán en una partida al Mejor de 3 para definir que equipo jugará el Play In y que equipo descenderá a la segunda división. Por otro lado, los equipos en color verde clasifican a la Winner Bracket, los de color amarillo a la Losser Bracket y los de color anaranjado jugarán el Play In.

Foto: Liquipedia

Enfrentamientos de Play In

Las partidas del Play In se jugarán el día de mañana a partir de las 10:00 a. m. (Hora Peruana). Los enfrentamientos, son los siguientes:

Alliance vs Nip o Fly To Moon - 10:00 a. m.

5 Men vs Team Liquid - 13:00 p. m.

Enfrentamientos del Playoff

Por otro lado, los Playoffs quedaron de la siguiente forma:

Foto: Liquipedia

