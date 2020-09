Call of Duty tiene en la mira a los otakus esta semana y más novedades

La Temporada Cinco de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone está en actualmente en efecto y las novedades continúan apareciendo a medida que se cumple su sexta semana fiel a la promesa del equipo de Infinity Ward. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las características y contenido que llegarán a su videojuego bélico durante el transcurso de esta semana.



Foto: Activision

Tengan en cuenta que las características y contenido que veremos a continuación serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, así que no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Sin más preámbulos, veamos las novedades.

Shoot the Ship continúa en el playlist y los fans no podrían estar más contentos. Únete a miles de jugadores y entérate porque disfrutan de la adrenalina mientras corres por los pasadizos amplios y estrechos de shoot house o mientras te debates en la acción sin parar que trae Shipment al ser un mapa bastante confinado. No olvides activar tus tokens para ganar experiencia extra.



Foto: Activision

Gunfight faceoff moshpit en Modern Warfare se añade bajo su modalidad 3 contra 3 en modos que normalmente son 6 contra 6. Hardpoint y Grind serán las modalidades a jugar. Así que llama a esos amigos con los que mejor te entiendas, ya que la comunicación será la clave para asegurar la victoria. El nuevo mapa Livestock también está contemplado.



Foto: Activision

Alex vuelve a la tienda con un bundle denominado Death Stalker, el cual te traerá una serie de planos de armas, un reloj y hasta un set de elementos de personalización que combinan muy bien. Sin embargo, la estrella de esta semana será el Tracer Pack Anime Super con sus tres planos de armas, un riot shield, un cuchillo, un charm y un calling card para dejar en claro quien tiene la razón al momento de elegir la mejor waifu en tu anime favorito.



Foto: COD Tracker

Reinfected Ground War: Ground War ha sido un modo que muchos jugadores han sabido apreciar con el paso del tiempo. Esta versión de este modo tendrá un mapa en donde podrás aprovechar flanquear tus adversarios y que comenzará con una cantidad más grande de infectados. Ve con cuidado y permanece muy atento.



Foto: Activision

En Call of Duty: Warzone el cambio más grande lo tendrá el modo Plunder. Este volverá a su formato "Blood Money" pero solamente en su variante para tres jugadores. Por otro lado, Buy Back Quads regresará durante el paso de este fin de semana, así que mientras haya dinero tus aliados podrán volver cuando quieran al campo de batalla.



Foto: Activision

Estas novedades estarán llegando a Call of Duty: Modern Warfare y Warzone durante el transcurso de esta semana.

