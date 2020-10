League of Legends: Suning y JD Gaming se enfrentan por un cupo a la semifinal del Worlds 2020

DAMWON se convirtió en el primer equipo de League of Legends en llegar a la semifinal del Worlds 2020 después de vencer a DRX. Pues, el día de hoy conoceremos al segundo semifinalista de este torneo que es conocido como el mundial del deporte electrónico creador por Riot Games.

El enfrentamiento que veremos el día de hoy será entre Suning y JD Gaming. Ambos equipos de China y que han venido teniendo una gran performance a lo largo del torneo.

The second #Worlds2020 Quarterfinal:@suning_gaming vs @JDGaming



Who will advance to Semis: #SNWIN or #JDGWIN? pic.twitter.com/A0xXRr9ymE