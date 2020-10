League of Legends: DAMWON es el primer equipo en llegar a la semifinal del Worlds 2020

Después de algunos días de descanso, la acción volvió al Worlds 2020 en donde los mejores ocho equipos del torneo se vienen enfrentando en la etapa de Playoffs para conocer al nuevo campeón de League of Legends. El día de ayer, se realizó el primer enfrentamiento de esta decisiva etapa del torneo.

El enfrentamiento fue entre DAMWON Gaming y DRX, ambos equipos de Corea del Sur. A pesar de que ambos son grandes equipos del país asiático, durante el enfrentamiento fuimos testigos de una clara superioridad por parte del equipo de DAMWON que no tuvo mayores problemas en vencer con un cómodo 3-0 a su rival.

Con este resultado, DAMWON Gaming se clasificó a los cuartos de final del torneo y está a la espera del vencedor de la serie entre Gen.G Esports y G2 Esports.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo de DRX compartió la siguiente publicación agradeciendo el apoyo de todos sus seguidores:

Thank you to all the fans for supporting us

Throughout the year.



Today, with heavy hearts,

We put a comma, not a period

In our story.



We will prepare for the next exciting challenges

Without forgetting the moments we have

Laughed, cried, and overcame with fans. pic.twitter.com/PIS7OlZ463