League of Legends: Fnatic se enfrenta a Top Esports por un cupo en la semifinal del Worlds 2020

Después de la victoria de Suning sobre JD Gaming en la segunda partida de los cuartos de final del Worlds 2020, solo restan dos series para conocer a los cuatro equipos que competirán las semifinales de este torneo para consagrarse como el mejor equipo de League of Legends del mundo.

El día de mañana, tendremos un enfrentamiento sumamente interesante entre dos equipos que son grandes favoritos para llevarse este torneo.

Fnatic de Europa y Top Esports de China se verán las caras en este enfrentamiento programado para jugarse a las 5:00 a. m. (Hora Peruana) y que, lamentablemente, servirá para decirle adiós a uno de los equipos favoritos en este torneo.

Top Esports viene como el gran favorito para llevarse el Worlds 2020 mientras que Fnatic, tiene sobre sus hombros la presión de toda una región que quiere que la soberanía asiática en el Worlds termine con la consagración del único equipo de Europa que ha logrado quedarse con el título mundial.

The third #Worlds2020 Quarterfinal:@TOP_Esports_ vs @FNATIC



Who will advance to Semis: #TESWIN or #FNCWIN? pic.twitter.com/L9eQmhbGGw