Universitario, Alianza y Cienciano compiten en importante torneo de eFootball latinoamericano

En esta oportunidad el Claro gaming XI JUEGAPES duplica su pozo principal de premios, llegando de esta forma a los S/. 20 000 que serán repartidos entre todas las modalidades. Aparte, la organización también otorgará un incentivo económico a los clubes campeones en la modalidad 1 vs 1 , 5 vs 5 y 11 vs 11 de PS4 como también trofeos en todas las modalidades y plataformas.