Dota 2: Xiao8, coach de PSG LGD, es acusado de 322 por supuesto historial de apuestas

Para gran parte de la comunidad de Dota 2, Xiao8 es el gran responsable de la derrota de PSG.LGD ante Team Spirit en la Grand Final de The International 10. El equipo chino partía como favorito, ya que no solo era considerado el mejor el equipo del mundo por muchos, sino también había sido imbatible a lo largo del certamen. Sin embargo, en un ajustado set, el team terminó cayendo por 3-2 ante sus jóvenes contrincantes tras una soberbia actuación del jugador ruso Collapse y su Magnus. De esta forma, el coach chino recibió críticas por no haber baneado al héroe.