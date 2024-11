Dota Pro Circuit: Evil Geniuses gana su primer encuentro en el Tour 2

Con todas sus estrellas, Evil Geniuses consiguió derrotar por 2-1 a The Cut en su primer encuentro del Tour 2 del Dota Pro Circuit . Sin duda alguna, el equipo se perfila como uno de los favoritos para llegar a la major de Dota 2 de mayo, pero primero tendrá que vencer a dos de sus mayores oponentes: TSM y Quincy Crew.

El encuentro ante The Cut tuvo como protagonista a Arteezy, el hard carry de EG, que aprovechó todos los errores del equipo contrario para hacer daño en team fights y en momentos cruciales. Asimismo, Nightfall tuvo una participación positiva en el encuentro, a pesar de haber recibido críticas durante la temporada pasada por su falta de experiencia con el rol de offlaner.

Sin embargo, la primera partida se la llevaría The Cut gracias a una excelente actuación del hard carry norteamericano Scourge McDuck, que junto al support bgod fueron un verdadero dolor de cabeza para los integrantes del equipo contrario.

Finalmente, la tercera partida se definiría en poco más de media hora, cuando The Cut ya no lograba contrarrestar los intentos de Evil Geniuses. Al verse completamente rodeados y sin posibilidades de remontar, los miembros de The Cut decidieron lanzar el correspondiente "GGWP", dando por terminado el encuentro entre ambas escuadras.